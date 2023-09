Dr. Georg Kandutsch im Interview mit 5 Minuten Lebens­gefährliche Suche zahlte sich aus: "Saurier­fund war wie ein Lotto­sechser" Gitschtal - Die Entdeckung eines Nothosaurier im Gitschtal und der exklusive Bericht in 5 Minuten darüber sind in Kärnten Tagesgespräch. „Mein Telefon steht nicht mehr still, es ist unglaublich“, staunt Mister Saurier, der Geologe Dr. Georg Kandutsch. 5 Minuten erzählt er erstmals, dass die Bergung des Fossils unter Lebensgefahr stattfand und zwei Mitarbeiter verletzt ins Krankenhaus mussten. Trotzdem ist er sicher: „Da liegt noch mehr dort und ich werde mir das noch holen“. von Manfred Wrussnig 5 Minuten Lesezeit (636 Wörter) © KK/Privat Artikel zum Thema Sensations­fund: Seltenes Saurierskelett im Gitschtal entdeckt

Vorweg: Im Jahr 1844 gelangte über einen Herrn Tilly ein Tetrapode, dem der Schwanz und der Kopf fehlten, an das Kärntner Landesmuseum. Als Fundort wird Töplitsch bei Stadlbach westlich von Villach angegeben. Bislang waren in Kärnten nach über 150 Jahren Forschung nur 5 Saurierteile bekannt. Seit 10 Jahren forscht nun Georg Kandutsch und er glaubt, dass man nur an den falschen Stellen gesucht hat. Kandutsch: „Man suchte in den vergangenen

Jahren immer dort, wo versteinerte Fische, gefunden wurden und man nahm an, auch deren Fressfeinde zu finden.

Der entscheidende Gedanke

Normalerweise spielt sich das Leben und Sterben, einfach erklärt, so ab: Ein Tier stirbt, sinkt im Meer auf den Boden und wird binnen Stunden oder Tagen von anderen Tieren wie Krabben und Krebse verzehrt. Es müssen sich also dramatische, ja katastrophale Vorgänge ereignet haben, die zum sofortigen Tode von Lebewesen führten. Zum Beispiel ein Vulkanausbruch, der den Tieren in Sekunden den Sauerstoff nahm, die Körper absinken ließ und – was besonders wichtig ist, diese sofort durch Sedimentgestein, vulkanischen Niederschlag, zudeckten. Doch Fische hatten nur Kiemen, viele ihrer Jäger aber schon Lungen und daher starben die Fische schneller als ihre Jäger, die noch versuchten, an der Wasseroberfläche Luft zu atmen, die aber ebenfalls durch Schwefelgase vergiftet war und ihre Körper dann woanders zu Boden sanken und durch Sedimente bedeckt wurden. Kandutsch: „Das waren meine Überlegungen. Jäger werden nicht genau dort zu finden sein, wo ihre Beute lag. Jetzt musste ich nur jene Stellen finden, wo die Jäger, das waren beispielsweise Nothosaurier, eventuell zu finden wären”.

Auf der Suche nach Wissen im Krankenhaus gelandet

Nach Jahren intensiver Suche stieß er mit Mitarbeitern im Gebiet des Weissensees, das vor mehr als 200 Millionen Jahren ein Urmeer war, auf Felswände aus denen sie händisch eine senkrechte Wand schlugen. „Dabei stürzten zwei Mitarbeiter ab und mussten im Spital behandelt werden, ich selber entging nur knapp einem Steinschlag, es war alles eigentlich lebensgefährlich, was wir da machten.“ Teilweise wurde sogar bis zu drei Meter tief in einen Überhang hineingearbeitet. Sie nahmen zweieinhalb Tonnen „fundverdächtiges“ Gestein mit nach Arriach und begannen dort mit ihren Untersuchungen. Fundverdächtig deswegen, weil man im Gestein schwarze Punkte entdeckten, die möglicherweise auf Fossilien hindeuteten.

Akribische Vorarbeit geleistet

Kandutsch: „Der eigentlichen Präparation geht aber ein akribisches Zusammenfügen des Fundstückes im Gelände voraus. Es mussten vor dem Abtransport tausende Gesteinsplatten im Gelände zuerst gespalten und anschließend senkrecht zur Spaltrichtung zerklopft werden, um deren Querschnitte auf Knochen zu untersuchen. Die Platten zerfallen dabei oft in viele Teile. Beim Erkennen von Knochenteilen, die sich über mehrere Plattenteile in derselben Schicht fortsetzen, muss die Platte wieder in ihrem ursprünglichen Verband zusammengesetzt werden. Dabei müssen alle fehlenden, oft nur cm – messende Teile gesucht werden. Nachdem die Größe der meisten Sauropterygier zwischen 20 und 40 cm liegt, ist die Wahrscheinlichkeit ein ganzes Skelett in den meist kaum 20 cm großen Platten zu bergen sehr gering. Oft sind die Plattenränder bereits tektonisch zerbrochen und von weißem Kalksinter bedeckt. Der Verlauf des Fossils im Platteninneren bleibt bis zur vollständigen Freilegung immer spekulativ. Vor der eigentlichen Präparation wird von den meisten Platten ein Röntgenbild erstellt. Dies ist meist nur bis zu einer Plattenstärke von unter 4 cm möglich“.

Das erste dieser Art in Kärnten

Schließlich nun der Fund, der mit einem Lottosechser vergleichbar ist: Das vollständige 120 Zentimeter lange Skelett eines, optisch einem Krokodil nicht unähnlichen Nothosauriers, noch dazu das erste dieser Art in Kärnten. Die gesamte Aktion wurde von Beginn an von einem Kamerateam von „Servus TV“begleitet und wird, wenn die Präparation abgeschlossen ist, im Rahmen einer Dokumentation ausgestrahlt werden.