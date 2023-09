Mehrere Verletzte

Sperre auf der A10: Auto kracht in Tunnelwand

A10 Tauernautobahn - In den frühen Morgenstunden des 20. März, gegen 01.07 Uhr, wurden die FF Freisitz an der Drau gemeinsam mit der Feuerwehr Töplitsch zu Sicherungsarbeiten auf die A 10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg alarmiert.

