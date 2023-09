Immer wärmer Der Frühling ist da: Höchst­temperaturen bis zu 22 Grad Steiermark - Der Frühling kommt und es wird rasch immer wärmer. In paar Tagen kann schon mit mehr als 20 Grad gerechnet werden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © Gerald Heumann /KK

Am 20. März ist Frühlingsbeginn. Das macht sich nicht nur im Kalender bemerkbar, es wird auch um einiges wärmer. Die Sonne kommt immer mehr heraus und es kann mit warmen frühlingshaften Temperaturen gerechnet werden.

Bis zu 22 Grad

Während es am Dienstag schon Höchsttemperaturen von 19 Grad geben kann, wird es auf die darauffolgenden Tage noch wärmer. Am Mittwoch erreichen die Steirer Temperaturen bis zu 21 Grad. Am Donnerstag wird es am wärmsten. Hier kann mit 22 Grad gerechnet werden, heißt es von der Geosphere Austria. Ab Freitag sinken die Temperaturen wieder leicht ab.