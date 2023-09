Am Montagmorgen "Klimakleber" blockieren Ossiacher Zeile in Villach Villach - Nach Klagenfurt ist nun auch Villach dran: Die "Letzte Generation" blockiert im Moment die Ossiacher Zeile. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) Eilmeldung © 5min.at

Berühmt-berüchtigt nennt man sie: Die Klimakleber. Dahinter steckt eine Bewegung, die sich “Letzte Generation” nennt. Sie setzt sich unter anderem für den Stopp von neuen Öl- und Gasprojekten sowie ein Tempolimit von 100km/h auf der Autobahn ein.

“Geht’s arbeiten”

Heute, am 20. März, besetzen die Aktivisten gegen 8 Uhr das erste Mal eine Straße in Villach. Im Bereich der Kreuzkirche sitzen die Aktivisten am Boden und hindern die Autos an der Weiterfahrt. Die Kriegsbrücke ist aktuell gesperrt. Die Polizei ist vor Ort. Im Frühverkehr gab es hitzige Debatten mit Passanten, die wenig Verständnis zeigten.: “Geht’s arbeiten”, hieß es von einem wütenden Villacher. Zwei Rettungswägen werden durchgelassen, müssen aber ihre Fahrt deutlich verlangsamen.

8.25 Uhr: Inzwischen hat sich die Situation etwas beruhigt.

8.33 Uhr: Ein Spezialteam soll anrücken, das die Aktivisten mit speziellem Lösungsmittel von der Straße bekommen möchte. Immer mehr Passanten bleiben stehen.

9 Uhr: “Wir haben eine große Umleitung eingerichtet. Es gibt eine Schneise, die die Durchfahrt gewährt”, erklärt Stadtpolizeikommandant Erich Londer gegenüber 5 Minuten. Auch am Bahnhof wird die Straße gesperrt.

