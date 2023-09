Polizei regelt Verkehr Wegen Klimaklebern: Großflächige Umleitungen in Villach Villach - Die Klimakleber sind in Villach angekommen. Bereits seit über eine Stunde kleben sie auf der Ossiacher Zeile bei der Kriegsbrücke. Sie sollen nun von einem Spezialkommando entfernt werden. Die Polizei richtet unterdessen großflächige Umleitungen ein. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (101 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema "Klimakleber" blockieren Ossiacher Zeile in Villach

Heute, am 20. März, besetzen die Aktivisten gegen 8 Uhr das erste Mal eine Straße in Villach. Im Bereich der Kreuzkirche sitzen die Aktivisten am Boden und hindern die Autos an der Weiterfahrt. Gegen 9 Uhr rückt ein Spezialkommando an, das die Aktivisten mit speziellem Lösungsmittel von der Straße bekommen möchte. Immer mehr Passanten bleiben stehen.

Durchfahrt gewährt

Der Verkehr in Villach bleibt unterdessen turbulent: “Wir haben eine große Umleitung eingerichtet. Es gibt eine Schneise, die die Durchfahrt gewährt”, erklärt Stadtpolizeikommandant Erich Londer gegenüber 5 Minuten. Auch am Bahnhof wird die Straße gesperrt.