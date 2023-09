Bankomat geschlossen Kein "Geld abheben" mehr am Geidorf­platz in Graz Geidorfplatz - Andreas Friedl, Gerd Wilfling und Hanno Wisiak setzten sich im Jahr 2018 für den Bankomaten am Geidorfplatz ein. Nun drei Jahre später wurde dieser geschlossen. Der Geidorfplatz steht wieder ohne Bankomaten da. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Vor einigen Jahren wurde vom Verein “Verein zur Erhaltung der Lebensqualität in Geidorf” noch um eine Geldabhebe-Möglichkeit gekämpft. Damals konnte das Ziel eines Bankomaten auch erreicht werden. Jetzt musste dieser aber aus verschiedenen Gründen wieder geschlossen werden.

Grund für die Entscheidung

Einer der Gründe war der erhöhte Mietpreis. Dieser stieg in letzter Zeit um einiges an und wurde somit zu teuer. Auch kommt der Grund dazu, dass in den meisten Geschäften am, sowie auch rund um den Geidorfplatz mit Karte und bargeldlos gezahlt werden kann. Auch sollten sich in der Nähe vom Geidorfplatz mittlerweile neue Bankomaten befinden.