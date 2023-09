Grünen und NEOS Kritik: „Enttäuschende Inszenierung statt zukunftsgewandte Politik“ Steiermark - „Das war heute keine Rede zur Lage der Steiermark, sondern eine Rede zur Verschleierung der eigenen Verantwortung in allen Bereichen“, fasst die Klubobfrau der steirischen Grünen Sandra Krautwaschl die Rede von Landeshauptmann Drexler, am 19. März 2023 zusammen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels

NEOS Klubobmann Niko Swatek: “Statt eines weiteren Arbeitskreises muss Landeshauptmann Drexler endlich in die Gänge kommen und die Gesundheits- und Kindergartenkrise angehen. Salbungsvolle Worte und Ankündigungspolitik lösen die Probleme der Pflegekräfte, der Elementarpädagogik und der Eltern in der Steiermark nicht. Statt Reden zu inszenieren, sollte der Landeshauptmann sich endlich aufs Regieren konzentrieren, um endlich die Arbeitsbedingungen in Zukunftsberufen zu verbessern”.

Keine Taten sind zu sehen

Krautwaschl: „Unterm Strich bleibt viel Selbstinszenierung, keine zukunftsgewandten Ideen und das Wiederkäuen dessen, was wir schon seit Jahren hören, aber nicht in Taten sehen. Doch gerade beim Thema Klimaschutz reicht es nicht aus, in Sonn- und Feiertagsreden auf dessen Bedeutung hinzuweisen und in Soll-Sätzen politisches Handeln vorzugaukeln.“

Gute Zukunft in der Steiermark

„Mit Autobahnbauen werden wir jedenfalls keinen Beitrag zur Reduktion der Erderhitzung leisten und mit Schönreden und Hinwegtäuschen über die eigene Verantwortung ganz sicher nicht die Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Steiermark verbessern“, so Krautwaschl die abschließend betonte, „dass wir jedenfalls weiterhin konstruktiv vorangehen und keinen Tag auslassen werden, um mit den Menschen zu unseren konkreten Lösungsvorschlägen für eine gute Zukunft in der Steiermark ins Gespräch zu kommen“.