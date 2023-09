Soziale Medien Über Twitter in die Top Ten: Neu entdeckte Milbe unter bedeutendste Arten gereiht Universität Graz - Dem sozialen Medium Twitter verdankt Tobias Pfingstl, Biologe an der Universität Graz, bereits die zweite Top-Reihung im Weltregister der Meeresarten. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © Elisa Auer

Er entschlüsselte die an der Westküste Japans beheimatete Milbe Ameronothrus retweet, die nun – anlässlich des „Taxonomist Appreciation Day“ am 19. März – zu den zehn bemerkenswertesten neuen Meeresarten gekürt wurde. Dieselbe Auszeichnung erfuhr im vergangenen Jahr Ameronothrus twitter – und just die Veröffentlichung dieses Rankings führte zur Entdeckung der neuen Art.

Unbekanntes Spinnentier

Ein japanischer Hobby-Fotograf postete auf dem Kurznachrichtendienst ein Bild und fragte nach, ob das Tierchen darauf die Twitter-Milbe sei. „In dieser Gegend Japans war die Art nicht bekannt, deswegen wurden wir aufmerksam“, berichtet Pfingstl. Tatsächlich handelte es sich um eine bislang unbekannte Spezies. Nachdem das Spinnentier gewissermaßen eine Antwort auf die erste Entdeckung war, bekam sie den Namen Ameronothrus retweet. Ameronothrus twitter wurde 2021 ebenfalls über ein Posting entdeckt.

Soziale Medien als Entdeckungs-Tool

„Soziale Medien leisten immer häufiger einen Beitrag zur Entdeckung neuer Arten. Wenn die breite Öffentlichkeit in die Biodiversitätsforschung mit einbezogen wird, steigert das auch das Bewusstsein für den Artenschutz“, unterstreicht Pfingstl.