Tierische Rettung

Hund steckt fest: Feuerwehr muss Parkbank auseinander­nehmen

Faak am See - Am Wochenende wurde die FF Faak am See zu einer Tierrettung alarmiert. Ein Hund war in eine Notlage geraten.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (97 Wörter)