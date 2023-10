1 Location, unzählige Möglichkeiten: Das voco® Villach ist ein Hot Spot in der Draustadt! Villach - Nur Hotel? Weit gefehlt! Das voco® Villach ist ein wahrer Hot Spot, und für ein Golfspiel fährst du nicht mit dem Auto irgendwo hin, sondern einfach mit dem Lift auf die Penthouse-Terrasse. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (336 Wörter) Werbung Nach dem Seminar noch ein schnelles Golfspiel? Im voco® Villach ist das möglich, und zwar auf der hauseigenen Penthouse-Terrasse. © Martin Hofmann

Das voco® Villach ist eines der beeindruckendsten und vielseitigsten Locations, die Villach zu bieten hat. Das Hotel gehört zur Intercontinental Hotels Group (IHG) mit Standorten auf der ganzen Welt und bietet auf gehobenem Niveau eine einzigartige Kulisse in der Draustadt. Die Kombination aus 4*Superior-Hotel mit integriertem Gourmet-Restaurant und modernem Congress Center gehört zum Besten, was Veranstaltern von Kongressen, Tagungen, Seminaren und unterschiedlichsten Events geboten werden kann. Die Gäste genießen das unvergleichliche Freizeit- und Erlebnisangebot der Kärntner Seen- und Berglandschaft sowie das vielfältige Kulturangebot. Sehr viele Incentives und Team-Building-Maßnahmen finden hier statt: à »vom Anzug in die Badehose«, Kaja fahren oder Stand-up-paddeln auf der Drau sowie Golfen auf der 120-m²-großen Penthouse-Terrasse mit Putting Green. Nach dem Seminar noch einen Abschlag wagen? Dann ist das voco® Villach euer Hotel in Kärnten.

Das voco® Villach gehört zu einer der größten Hotelketten weltweit und ist in der Draustadt ein Hotspot für Menschen aus nah und fern. © Michael Stabentheiner Direkt an Radwegen gelegen, gelangt man ganz ohne Auto zu den Seen und Flüssen. © Martin Steinthaler Erholung pur: Das voco® Villach lässt durch seine Infrastruktur und die Naherholungsgebiete keine Wünsche offen. © Martin Steinthaler voco® Villach: Ein Blick auf die Drau im Herzen der Stadt. © Michael Stabentheiner Die 135 Zimmer bieten kostbare Materialien, ein stimmiges Farbkonzept und exquisite Designelemente. © Simone Attisani Ob Seminare, Incentives oder Events: Die Räumlichkeiten sind vielseitig nutzbar. © voco Villach Team-Building-Maßnahmen und Vorträge: Das voco® Villach ist der optimale Ort dafür. © voco Villach Nach einem ereignisreichen Tag darf noch ein gemütlicher Drink in der traumhaften Baratmosphäre des voco® Villach nicht fehlen. © loveflare

Platz für 2000 Gäste in beeindruckender Atmosphäre

Ganz egal, ob privat oder beruflich, alleine, zu zweit oder mit dem ganzen Team: Das voco® Villach ist mit seinen über 100 MitarbeiterInnen der Partner, wenn es darum geht, deinen Aufenthalt zur bleibenden Erinnerung zu machen. Verschiedene Events bieten Platz für 2000 Gäste. Jedes Jahr finden unzählige davon hier statt, die auch den ein oder anderen Promi schon begrüßen durften. Das voco® Villach bietet drinnen wie draußen Unvergleichliches: In unmittelbarer Nähe befinden sich Mountainbike Trails, gestartet werden kann direkt vom Hotel aus. Das Dreiländereck mit seinen tollen Wanderwegen und dem bekannten Skigebiet zieht die Menschen ebenso an wie die vielen Seen, die Kärnten zu bieten hat. 135 moderne Zimmer und Suiten laden dazu ein, auch länger zu bleiben. Das hauseigene Restaurant Lagana unter Küchenchef Thomas Mayerl lässt zudem keine kulinarischen Wünsch offen – vom Frühstück bis zum Abendessen. Und anschließend kann an der 16 Meter langen Bar noch der ein oder andere Drink genossen werden.