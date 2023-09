Nächste Radbörse in Feldbach

5.000 Besucher bei der großen AK-Fahrradbörse in Graz

Graz/Steiermark - Es ist erstaunlich, was alles auf Dachböden, in Garagen und Schuppen schlummert. Jede nur denkbare Spielart des Rades war wieder bei der Arbeiterkammer-Fahrradbörse am Freitag und Samstag (17. und 18. März 2023) in der Halle A der Grazer Messe vertreten.

von Nadia Alina Gressl