Keinen Lotto Sechser Steirer darf sich über einen Gewinn von 194.000 Euro im Joker freuen Steiermark - Am vergangenen Sonntag gab es keinen Sechser bei Lotto „6 aus 45“, und damit wartet am kommenden Mittwoch ein Jackpot. Für die „sechs Richtigen“ wird es dabei um rund 1,4 Millionen Euro gehen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) © ORF/Günther Pichlkostner

Fünf Spielteilnehmer ist es gelungen, einen Fünfer mit Zusatzzahl zu tippen und damit jeweils mehr als 20.000 Euro zu gewinnen. Ein Gewinn wurde in Oberösterreich per Quicktipp erzielt, jeweils einer per Normalschein in Salzburg, der Steiermark und Niederösterreich.

Sologewinn beim Joker

Einen Sologewinn gab es auch beim Joker. In der Steiermark wurde jener Lottoschein abgegeben, der als einziger die richtige Joker Zahl getragen hatte. Es war auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt, und das verwandelte des Wettschein zum rund 194.000 Euro schweren „Wertpapier“.