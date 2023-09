Solidaritätsbarometer der Caritas Inflation wird drastisch höher wahrgenommen Steiermark - Mit der Präsentation des Solidaritätsbarometers beging die Caritas Steiermark am Freitag, den 17. März 2023, den traditionellen Auftakt der Haussammlung. Bereits zum sechsten Mal erhob die Caritas die soziale Stimmung in der Steiermark. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) © Caritas

Ein besonderer Fokus der repräsentativen Befragung lag heuer auf der stark gestiegenen Inflation – mit teils überraschenden Ergebnissen. So zeigte die Umfrage unter rund 1.000 Steirer eine deutliche Diskrepanz zwischen wahrgenommener und tatsächlicher Inflation. Diese wird, besonders bei Produkten des täglichen Bedarfs, als wesentlicher höher wahrgenommen als sie ist.

Solidarität für andere

Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler betonte, dass das Barometer, trotz alarmierender Ergebnisse, auch eine hoffnungsfrohe Botschaft aussende: „Die Menschen sorgen sich mehr um andere als um sich selbst und sind weiterhin in hohem Maß bereit, sich in der Gesellschaft sozial zu engagieren, trotz eigener Einschränkungen.“ Bedenklich sei jedoch, dass rund ein Drittel der Befragten starke Existenzängste hege: „Hier braucht es zielgerichtete Unterstützungen für Menschen in finanzieller Armut“, so die steirische Caritasdirektorin.

Inflation stark wahrgenommen

Der Grazer Soziologe DDr. Florian Brugger hat das Solidaritätsbarometer mit der Caritas Steiermark entwickelt. „Während die Solidarität auf dem gleichen Niveau verblieben ist, zeigen sich im Bereich der wahrgenommenen Inflation überraschende Ergebnisse“, so Brugger. Die empfundene Inflation der rund 1.000 Befragten übersteige die reale Inflation um ein Vielfaches, besonders bei Produkten des täglichen Bedarfs wie Lebensmitteln. Auch die Teuerungen bei Strom- und Heizkosten würden höher wahrgenommen, als sie tatsächlich sind.

Rat und Hilfe

Die Caritasdirektorin sah mit der Befragung eine wesentliche Erfahrung der Caritas bestätigt: „Es werden mehr und mehr Menschen, die Rat und Hilfe suchen.“ Schaue man sich die jüngsten Zahlen an, die für das Jahr 2021 rund 158.000 armutsgefährdete Personen in der Steiermark ausweisen, müsse man mit einem Anstieg der Hilfesuchenden rechnen