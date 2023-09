Gemeinnützige Reihenhausanlage 105m² für 800 Euro: Ferlach bekommt neue Siedlung mit leistbaren Preisen Ferlach - Elf zeilenartig aneinandergebaute Reihenhäuser im Rohbau in Ferlach in der Sebastian-Isepp-Gasse werden von den Bauarbeiterinnen und Bauarbeitern derzeit weiter ausgebaut und bis Herbst 2023 fertiggestellt. Die Kärntner Heimstätte errichtet die neue Anlage zur Miete mit wunderschönem Blick auf die Koschuta. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (375 Wörter) v.l.n.r.: GF Wolfgang Ruschitzka, Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig und GF Harald Repar informieren sich über den Baufortschritt der Reihenhäuser in Ferlach. © Büro LHStv.in Schaunig

„Für Kinder bietet ein Garten Spiel, Spaß, Bewegung und, am allerwichtigsten, unglaublich viel, das es zu entdecken gibt. Aber Wohnraum mit Grünfläche zu leistbaren Preisen ist am privaten Markt kaum zu bekommen. Mit den elf Reihenhäusern, die in der Stadtgemeinde Ferlach von der Kärntner Heimstätte errichtet werden, ermöglichen wir Familien aber genau das: leistbare Mietpreise für Reihenhäuser in höchster Qualität und modernster Bauweise“, betont Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig.

Zwei Häuser bereits reserviert

Die Wohnnutzfläche der Reihenhäuser beträgt rund 105 Quadratmeter. Dennoch beläuft sich der Mietzins, dank intelligenter, innovativer, moderner Planung, auf rund 800 Euro inklusive Betriebs- sowie Heizkosten und Warmwasser. „Die Vergabe der Häuser an Mieterinnen und Mieter erfolgt über die Stadtgemeinde Ferlach mit einer wichtigen Ausnahme: Zwei der Reihenhäuser haben wir bereits reserviert – für Pflegeeltern und ihre Pflegekinder. Gerade für sie gilt es, Wohnraum zu schaffen, der es ermöglicht, die Seele baumeln zu lassen und heilen zu können“, erklärt die Wohnbaureferentin. Insgesamt werden 2,8 Millionen Euro in das Projekt investiert, wobei sich die Nettoerrichtungskosten pro Haus auf 210.000 Euro belaufen.

Bürgermeister freut sich

Die Stadtgemeinde Ferlach ist Zuzugsgemeinde. Bürgermeister Ingo Appé freut sich über die Reihenhausanlage: „An der langen Interessentenlisten merken wir, dass Ferlach als Wohnort attraktiv ist, deshalb freuen wir uns, wenn der Wohnbau in Ferlach forciert wird.“

Highlights der Wohnhäuser

„Die neue Reihenhausanlage der Kärntner Heimstätte, geplant durch den Architekten Katzianka von Architektur ZT GmbH, wird in gewohnt bester Bauqualität errichtet. So gehören Eichenparkettboden, Fußbodenheizung, Barrierefreiheit, Sonnenschutz mit Kurbelantrieb und PV-Paneele auf den Terrassendächern zur Grundausstattung eines jeden Reihenhauses. Gemeinsam mit dem Land Kärnten und der Stadtgemeinde Ferlach können wir hohe Qualität und Komfort zu leistbaren Preisen unseren zukünftigen Mieterinnen und Mietern bieten, welche nicht die Möglichkeit nach einem eigenen Haus haben“, zeigt sich der Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten, Harald Repar, erfreut. Besonderes Highlight ist das gänzlich barrierefreie Erdgeschoß: mobile Trennwände ermöglichen es, aus dem WC ein kleines Bad mit barrierefrei nutzbarer Duschtasse zu machen, sodass im Fall einer körperlichen Einschränkung nicht das Bad im ersten Stock benutzt werden muss.