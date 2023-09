Am Montag Vier Schulen evakuiert: Bomben­drohungen gehen weiter Klagenfurt - Es ist Montag und die Bombendrohungen an den Kärntner Schulen gehen weiter. Heute Vormittag sollen wieder drei Schulen deshalb evakuiert worden sein. Am Nachmittag folgte die vierte Bombendrohung. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (63 Wörter)

Bereits letzte Woche hielt ein neues “Phänomen” die Kärntner Polizei in Atmen. Diese Woche scheint es weiterzugehen: Schon am Vormittag sollen das Schulzentrum in der Hubertusstraße, die Ursulinen und das Schulzentrum in der Mössingerstraße evakuiert worden sein. Am Nachmittag folgte ein Einsatz an der Berufsschule in Klagenfurt. Wieder ist von Bombendrohungen die Rede. Die Polizei ist vor Ort.