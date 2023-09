45 Einkaufswägen gefüllt LEO & Lions Sammeltag: Lebensmittel für Menschen in Not Graz - In einer gemeinsamen Aktion der österreichischen LEO- und Lionsclubs mit Billa Plus sammelten die beiden karitativen Organisation auch dieses Jahr wieder Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen in Not. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © 5min.at

Der LEO Club Graz hat sich an dieser Initiative beteiligt und am 18. März gemeinsam mit Grazer Lionsclubs rund 45 Einkaufswägen voller Spenden an Frauenhäuser, Heime und Sozialunterkünfte übergeben können.

45 Einkaufswägen wurden gefüllt

Nach einer zweijährigen coronabedingten Pause hat die erfolgreiche Charity-Aktion „LEO & Lions Sammeltag“ am 18. März ihr Comeback gefeiert. Über 1.000 freiwillige LEOs und Lions aus ganz Österreich baten in 111 Billa Plus-Filialen die Kunden um Spenden. Auch der LEO Club Graz beteiligte sich tatkräftig an der Aktion: Von 9 bis 15 Uhr standen die LEOs in den Billa Plus Filialen im Shopping Nord, in der Josef-Pock-Straße und in der Annenstraße und sammelten haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte des täglichen Bedarfs. Gemeinsam mit den Lions konnten sie 45 Einkaufswägen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln füllen.

Spenden an lokale Einrichtungen

Rund 1,6 Millionen Menschen in Österreich gelten als akut armutsgefährdet. Viele sind auf Hilfe von außen angewiesen. Die LEO- und Lionsclubs nehmen als karitative Organisationen ihre gesellschaftliche Verantwortung wahr und unterstützen mit diversen Hilfsprojekte jene, die es am meisten benötigen. Die Spenden im Rahmen des LEO & Lions Sammeltages gehen direkt an lokale Hilfseinrichtungen, Heime, Frauenhäuser und Sozialunterkünfte. Die Verteilung wird unter anderem über die Pfarre Kalvarienberg koordiniert.