„Gesundheits- und Krankenpflege" Neuer FH-Campus wird umgesetzt: Ab September 2025 in Betrieb FH JOANNEUM - Der neue FH-Gesundheitscampus in Kapfenberg wird umgesetzt. In ihrer morgigen Sitzung wird die Landesregierung Steiermark beschließen, dass der neue Campus für rund 220 Studierende des Studienganges „Gesundheits- und Krankenpflege" bis Herbst 2025 errichtet werden soll. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) © Land Steiermark/Binder

Die Gesamtkosten von 23,5 Millionen Euro für Sanierung und Zubau der bestehenden Volksschule bzw. des Polytechnikums in der Wiener Straße 23 bis 25 in Kapfenberg werden vom Land Steiermark in den Jahren 2023 bis 2026 bereitgestellt. Die Liegenschaft und das Gebäude selbst werden der FH JOANNEUM von der Stadtgemeinde Kapfenberg in Form einer Schenkung übertragen. Für Landeshauptmann Christopher Drexler, Landeshauptmann Stellvertreter Anton Lang und Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl stellt die Entscheidung einen Meilenstein in der Geschichte der Fachhochschule JOANNEUM dar.

Ab Herbst 2025

Ein neuer FH Standort soll für 72 Anfängerstudienplätze – in Summe rund 220 Studierende – im bestehenden Gebäude der Volksschule bzw. Polytechnikum Kapfenberg in der Wiener Straße 23 bis 25 sowohl durch Sanierung des Bestandsgebäudes als durch einen erforderlichen Zubau entwickelt und im Herbst 2025 bezogen werden.

23,5 Millionen Euro

Die Stadtgemeinde Kapfenberg stellt dabei die Liegenschaften Wiener Straße 23 und 25 in 8605 Kapfenberg der FH JOANNEUM im Wege einer Schenkung kostenfrei zur Verfügung. Die Kosten für die Sanierung und Erweiterung in Höhe von 23,5 Millionen Euro trägt das Land Steiermark in Form eines gesonderten Gesellschafterzuschusses an die FH JOANNEUM in den Jahren 2023 bis 2026.

Nächster wichtiger Meilenstein

Als nächster wichtiger Meilenstein zur Projektrealisierung steht die baubehördliche Einreichung im Mai 2023 auf dem Programm, die derzeit vorbereitet wird. Im Anschluss an die baubehördliche Einreichung wird die Ausschreibung des Generalunternehmers vorbereitet. Der Baubeginn soll in knapp einem Jahr erfolgen. Mit September 2025 soll der neue FH-Campus seinen Betrieb aufnehmen.