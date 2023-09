Offiziell eröffnet:

Neues Café bringt frischen Wind nach Völkendorf

Völkendorf - Am Montag wurde das neue Café der Familie von Harold van Es in Völkendorf mit dem Besuch von Bürgermeister Günther Albel mit Blumenstrauß offiziell eröffnet. Einige Wochen gab es schon einen Probelauf, der zeigte, wie notwendig das Lokal in der Gegend ist: "Wir waren vom ersten Tag an sehr gut besucht, ich war total überrascht und mussten sogar noch Personal einstellen", lobte Harold van Es.

von Manfred Wrussnig 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) #GOODNews