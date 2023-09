Ab sofort Villach sucht wieder den grünsten Daumen der Stadt Villach - Der beliebte Blumenschmuck-Wettbewerb der Stadt Villach spiegelt seit 60 Jahren die gärtnerischen Bemühungen im gesamten Stadtgebiet wider. Die Anmeldefrist hat bereits begonnen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) #GOODNews © Stadt Villach / Marta Gillner

Der beliebte Blumenschmuckwettbewerb der Stadt Villach findet auch im diesjährigen Sommer wieder statt – und zwar bereits zum 60. Mal. „Jeder Garten, jedes Blumenbeet, jede mit Pflanzen dekorierte Terrasse und Fensterbank ist ein unbezahlbarer Beitrag für die lebenswerte und #grenzenlosgrüne Stadt Villach“, sagt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). „Dieser Bewerb ist seit 60 Jahren ein Garant dafür, dass es in unserer Stadt an allen Ecken grünt, spießt und blüht, eine Würdigung aller Bürgerinnen und Bürger, die sich um Biodiversität und die Natur in ihrer attraktivsten Form bemühen.“

Bereits jetzt online anmelden

Katholnig und auch die Mitglieder der Fachjury unter dem Vorsitz von Stadtgrün-Abteilungsleiter Wolfgang Faller freuen sich, dass viele Villacher oft seit Jahrzehnten mitmachen. „Dass es in den Gärten, auf den Terrassen und Balkonen üppig und farbenprächtig blüht, ist eine attraktive Aufwertung unserer gesamten Stadt und ein wertvoller Beitrag zu einem guten Stadtklima.“ Nicht nur Wirtshäuser, Hotels, Bauernhöfe und öffentliche Gebäude nehmen an der Wertung teil. Auch die vielen privaten Haus- und Wohnungsbesitzer sind eingeladen, sich mit ihrer erfolgreichen fantasievollen Grün-Arbeit im Garten und rund ums Haus am Wettbewerb zu beteiligen. Und weil auch ungezähmteres Grün für die Artenvielfalt wertvoll und zudem hübsch ist, gibt es zusätzlich die Kategorie „Naturgarten“. Auch Vertikalbegrünungen kann man einreichen.