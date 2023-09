Differenzierte Gefahrensituation Achtung Waldbrandgefahr: Rauchen und offenes Feuer sind verboten Steiermark - Das Land Steiermark spricht eine Warnung aus: "Derzeit herrscht eine differenzierte Gefahrensituation in der gesamten Steiermark". Thematisiert wird hier die Gefahr von Waldbränden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (164 Wörter) SYMBOLFOTO © BFV Weiz

Die Waldbrandgefahr ist an schneefreien sonnseitigen Lagen sehr hoch. Dies zeigte uns der Brand in Frohnleiten. Schon in den letzten Jahren herrschte die Gefahr von Waldbränden und man realisierte, dass im Frühling die Risiken für Waldbrände hoch sind.

Waldbrandgefahr steigt an

“Insbesondere das prognostizierte warme und trockene Wetter lässt die Waldbrandgefahr in den kommenden Tagen deutlich ansteigen. Landesrat Hans Seitinger mahnt daher zur besonderen Vorsicht, denn die meisten Waldbrände sind vermeidbar”, heißt es vom Land Steiermark.

Waldbrände sind vermeidbar

85 Prozent der Waldbrände in Österreich sind vom Menschen verursacht. Der Grund liegt meist bei der Fahrlässigkeit der Menschen. Diese Waldbrände sind durch vernünftiges Handeln vermeidbar. “In allen steirischen Bezirken wird daher von den Bezirksverwaltungsbehörden in den nächsten Tagen die sogenannte „Waldbrandverordnung“ erlassen”, heißt es vom Land Steiermark. Das bedeutet: Rauchen und offenes Feuer ist verboten!