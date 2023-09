Neuer Filmstart Opel MANTA-Treffen am Parkplatz vom CINEPLEXX Graz CINEPLEXX Graz - Die Motoren werden aufheulen und die Kühlerhauben glänzen. Am 30. März ruft Cineplexx anlässlich des Filmstarts von MANTA MANTA – Zweiter Teil zum Opel Manta-Treffen am Parkplatz vom Kino. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (53 Wörter) © CINEPLEXX Graz

Am 30. März 2023 ist es endlich so weit: Til Schweiger steigt wieder in den Opel MANTA, gibt Gas und kehrt in MANTA MANTA – Zwoter Teil MANTA MANTA – ZWEITER TEIL | Kino | Constantin Film Österreich auf die Kinoleinwand zurück. Am 30 März findet auch das Manta Manta-Treffen vor dem Cineplexx Graz am Parkplatz statt.