Brand in Kalch: Drei Feuerwehren im Einsatz

Kalch - In Kalch geriet ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Am 20. März 2023 um ungefähr 12.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Einsatzort gerufen.

von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (58 Wörter)