Wohlfühloase in Völkendorf! Von Frauen für Frauen: "Carpe Diem" hat endlich geöffnet! Villach - Endlich ist es soweit: Mitten im Villacher Stadtteil Völkendorf hat eine neue Wohlfühl-Oase für Frauen mit dem Namen "Carpe Diem" eröffnet! Inhaberin Anela Halilovic erzählt uns exklusiv, welche Neuheiten uns dort erwarten und verrät, wie man in 30 Minuten rund 1300 Kalorien verlieren kann! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) Werbung Anela Halilovic schafft eine Wohlfühl-Oase für Frauen! © kk/privat

Die 32-jährige Anela Halilovic ist bereits seit vielen Jahren im Beauty-Bereich tätig und in Kärnten vor allem für ihre Madero-Massagetechnik bekannt. Dabei wird die Haut mit Holz bearbeitet und das Ergebnis soll eine glatte Haut ohne Cellulite sein. Doch nun hat die erfolgreiche Businessfrau ein neues Projekt: Sie will in der Völkendorferstraße 8 in Villach, auf rund 100 Quadratmeter, eine Wohlfühl-Oase für Frauen erschaffen. “Es soll wie ein kleines Fitnessstudio funktionieren“, erklärt sie im Interview mit 5 Minuten. Das Ziel: Durch Bewegung, Infrarot und Wärme in nur 30 Minuten über 1300 Kalorien verlieren. Im Vordergrund stehen dabei drei Geräte, die das Abnehmen spielend leicht machen sollen.

© KK/Privat Im Liegen Radeln und Kilos purzeln sehen. © kk/privat © kk/privat

Anti-Cellulite-Geräte für straffe Haut & Gewichtsverlust

Das erste Gerät ist eine Art Fahrrad, bei dem man im Liegen radelt und dabei 50 Grad und Infrarotlicht ausgesetzt ist. “Das Licht ist ja allgemein gut für unsere Haut und die Temperatur bringt uns noch schneller zum Schwitzen“, so Anela, die eine Expertin auf dem Anti-Cellulite-Gebiet ist. Das zweite Gerät ist ähnlich aufgebaut, nur dass hier die Kilos beim Gehen oder Laufen purzeln sollen. Ein spezieller Vacuum-Rock, der dir das Vorankommen schwerer macht, soll den Fettverlust ebenfalls beschleunigen. Das dritte und letzte Gerät ist eine Art Rolle, die den ganzen Körper massiert und die toxischen Gifte aus den Zellen holen und die Haut noch straffer machen soll. “So kann der Körper alle schlechten Stoffe verlieren und bleibt gesund und schön – aber probiert es selbst“, freut sich Anela auf ihre Kunden. Mitte März soll spätestens eröffnet werden.