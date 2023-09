Keine Haltestelle geplant "Grazer Flughafen muss unbedingt an Koralmbahn angebunden werden" Flughafen Graz - Die Koralmbahn ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte für den Süden Österreichs. Obwohl die Streckenführung in unmittelbarer Nähe zum Grazer Flughafen verläuft ist derzeit keine Haltestelle geplant. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) SYMBOLFOTO - Unterflurtrasse Graz Flughafen © ÖBB/Chris Zenz

„Vizebürgermeisterin Schwentner ist dringend gefordert die Interessen der Stadt Graz bei ihrer Parteifreundin Gewessler in Wien durchzusetzen! Eine Anbindung an den Grazer Flughafen ist für dessen Fortbestand und damit auch für den Wirtschaftsstandort Graz, von entscheidender Bedeutung! Es gibt dringenden Handlungsbedarf! Wer jetzt als Entscheidungsträger schläft erzeugt einen massiven Schaden für den Großraum Graz“, so der Stadtparteiobmann der FPÖ Graz, Axel Kassegger.