Drei Verkehrstote Tragisch: Kollision mit Auto endete für Biker (59) tödlich Steiermark - Vergangene Woche kam ein 59-jähriger Motorradfahrer auf den steirischen Straßen ums Leben. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche, konnte nur mehr der Tod des 59-Jährigen festgestellt werden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (172 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Zweinitz Artikel zum Thema Todes-Crash in Graz: Motor­rad­fahrer (59) stirbt bei schwerem Unfall

Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitagnachmittag, dem 17. März. Eine Kollision zwischen einem Autolenker (44) und einem Motorradfahrer (59) endete tödlich. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch Passanten, Zeugen und dem Notarzt, konnte nur mehr der Tod des 59-Jährigen festgestellt werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. 5 Minuten hat berichtet.

Insgesamt drei tödliche Unfälle

In der vergangenen Woche starben zwei Radfahrer und ein Leichtmotorradlenker bei Verkehrsunfällen in Österreich. Auch in der Steiermark war ein tödlicher Unfall. Je eine Person kam in der Vorwoche auf einer Landesstraße B, einer Landesstraße L und einer Gemeindestraße ums Leben. Jeweils ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, Steiermark und Tirol beklagt werden.

Gleichviele Verkehrstote wie letztes Jahr

Vermutliche Hauptunfallursache waren in je einem Fall eine mangelnde Ladungssicherung, eine Missachtung von Ge-/Verboten und eine Vorrangverletzung. Ein Unfall war ein Alleinunfall und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger. Vom 1. Jänner bis 19. März 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 60 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es ebenso 60 und 2021 40.