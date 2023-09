Weltwassertag: Software unter­stützt jetzt Trinkwasser-Versorgung in Villach Villach - Am 22. März wird jährlich der Weltwassertag gefeiert. Die Stadt Villach nutzt diesen heuer, um auf den bewussten Umgang mit Trinkwasser aufmerksam zu machen. Es gibt sogar eine eigene Software, welche in Villach für die Sicherheit sorgt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (233 Wörter) v.l.n.r.: Monteur Martin Winkler, Technikerin Michaela Schabus und Wasserreferent Stadtrat Erwin Baumann © Stadt Villach

“Wir in Villach sind in der glücklichen Lage, unter anderem durch unseren Hausberg, genügend Ressourcen zur Verfügung zu haben. Aber freilich ist es unsere Aufgabe, das wertvollste aller Lebensmittel entsprechend zu schützen und gut für die Infrastruktur zu sorgen”, erklärt Stadtrat Erwin Baumann (FPÖ) anlässlich des Weltwassertages. Dieser wird alljährlich am 22. März von den Vereinten Nationen organisiert und soll heuer besonders auf die nationale und internationale Zusammenarbeit im Bereich Trinkwasser aufmerksam machen.

Moderne Software für das Villacher Trinkwasser

“Auch bei unserem aktuell guten Trinkwassernetz darf die regelmäßige Wartung nicht vernachlässigt werden”, betont Baumann weiter. Das Team des Wasserwerks in Villach legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die vorbeugende, zustandsorientierte Pflege des Leitungsnetzes. So wird mithilfe einer speziellen Hydraulik-Software bei einer Neuerrichtung oder dem Austausch von Rohren die Dimension und die Durchflussgeschwindigkeit überprüft. Simulationsrechnungen können mögliche Risikofaktoren so schnell erkennen und die Abdeckung des zukünftigen Wasserbedarfs vorausschauend geplant werden.

Messungen werden gerade durchgeführt

Aktuell werden im Stadtgebiet von Villach Kalibrierungsmessungen durchgeführt, um das Rechenmodell den realen Verhältnissen anzupassen. Dafür wird der Netzdruck bei Hydranten mit sogenannten „Druckloggern“ permanent aufgezeichnet und gezielte Wasserentnahmen in der Nacht durchgeführt. Der Wasserreferent dazu: “Diese Software und die Berechnungen helfen dem Wasserwerk, die Zukunft des Trinkwasserrohrnetzes optimal zu planen und so unser wertvolles Wasser zu schützen!”