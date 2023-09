Pünktlich zum Frühlingsbeginn: Temperaturen kratzen diese Woche an der 20-Grad-Marke Kärnten - Der kalendarische Frühling hat am heutigen 20. März begonnen und schon morgen könnten wir die 20-Grad-Marke knacken! Ein Hochdruckeinfluss sorgt für sonniges und mildes Wetter in ganz Kärnten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Zugegeben: Wolken vermiesten uns den heutigen Frühlingsanfang ein wenig, aber schon am morgigen Dienstag ist eine ordentliche Wetterbesserung in Sicht! Laut den Meteorologen von Geosphere Austria soll ein Hochdruckeinfluss in Kärnten für überwiegend sonniges und sehr mildes Wetter sorgen. Von Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad ist die Rede. Und auch in den kommenden Tagen soll das Thermometer an der 20-Grad-Marke kratzen. Am wärmsten dürfte es wohl zur Wochenmitte werden. Dann könnten die Höchstwerte sogar bei 21 Grad liegen – und das im März! Wenn das mal kein triftiger Grund ist, um die Gartenmöbel aus dem Keller zu holen.