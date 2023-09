Vorsicht

Schon vier Betrugs­fälle in Kärnten: Polizei warnt vor dieser SMS

Kärnten - "Ihre offene Forderung wurde trotz mehrerer Mahnungen nicht beglichen", so oder so ähnlich beginnen jene gefälschten SMS-Nachrichten, welche Internetbetrüger derzeit im Namen des Finanzamtes verschicken. Auch in Kärnten sind bereits vier Fälle bekannt, in denen Personen auf die vermeintlichen Zahlungsaufforderungen hineingefallen sind. Darum warnt die Polizei nun erneut.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (117 Wörter)

