Das Osterfeuer gehört vielerorts zu den bekanntesten Osterbräuche, jedoch unterliegt das Abbrennen von „Brauchtumsfeuern” strengen Vorschriften, so auch in der Stadtgemeinde Wolfsberg. Dort müssen die Feuer vorab in der Baurechtsabteilung (Tel. 04352/537 DW 307 und DW 212) angemeldet werden.

Das müsst ihr beachten: Gemäß Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung ist für das Verbrennen im Freien im bebauten Gebiet eine Ausnahmegenehmigung des Bürgermeisters erforderlich (kostenpflichtiger Bescheid). Ein solches Ansuchen um Ausnahmegenehmigung ist spätestens bis Freitag, 31. März 2023, 12 Uhr, der Stadtgemeinde Wolfsberg zu übermitteln. Der Ortsaugenschein für die Osterhaufen innerhalb des bebauten Gebietes findet entweder am Montag, dem 3. April, oder am Dienstag, dem 4. April, statt.

