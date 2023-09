Wie schön! Lebenshilfe Kärnten lädt zur rauschenden Ball­nacht nach Velden Velden am Wörthersee - Am 21. April 2023 findet nach langer coronabedingter Pause endlich wieder der Inklusionsball der Lebenshilfe Kärnten statt. Getanzt wird heuer unter dem Motto "Glanz & Glamour der 50er Jahre". von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) #GOODNews © Lebenshilfe Kärnten

Auf der Tanzfläche bewegen und begegnen sich Menschen mit und ohne Behinderungen – ohne Vorurteile, denn was zählt ist das Miteinander! Die Lebensfreude, die bei diesen Begegnungen spürbar wird, macht den Ball der Lebenshilfe so einzigartig und wertvoll. „Wir setzen uns dafür ein, dass die Gesellschaft alle Menschen als gleichberechtigte Akteure anerkennt. Dies gilt auch für unseren Ball, weshalb wir von der Planung bis zur Umsetzung auf ein inklusives Ball-Komitee setzen und mit dem Inklusionsball Begegnungen ermöglichen“, erklärt Silke Ehrenbrandtner, Geschäftsführung der Lebenshilfe Kärnten.

Tickets sind bereits erhältlich

Die Vorbereitungsarbeiten des inklusiven Ballkomitees laufen bereits auf Hochtouren. Tänzerisch eröffnet wird der Ball von Menschen mit Behinderungen unter der Choreografie von Babsi Koitz, für das Rockabilly-Feeling der 50er Jahre sorgt die Dekoration der Werkstätte Bahnstraße und durch das Programm führen Martina Klementin und Conny Novak, Klientin der Lebenshilfe Ledenitzen. Als Mitternachtseinlage garantiert die Kärntner Austropop-Band „Popwal“ für Stimmung. Die Band „Bengels Reloaded“ und das Duo „Zurzeit zu Zweit“ sorgen für das musikalische Rahmenprogramm. Neben Fotobox, Glückshafen und Tombola begeistert vor allem die einzigartige Lebensfreude dieser Ballnacht. Karten sind bereits in folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Buchhandlung Heyn in Klagenfurt, Kärntner Buchhandlung in Villach, TeeCafé Lebensg´fühl in Spittal und TeeCafé Lebensg´fühl Wolfsberg.