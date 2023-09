In der Nacht auf Montag

Einbrecher räumten Keller­abteile in Althofen leer

Althofen - Hochpreisige Rennräder, E-Bikes und Schi wurden in der Nacht auf Montag aus Kellerabteilen in einem Mehrparteienhaus in Althofen gestohlen. Nun ermittelt die Polizei in dem Fall.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (60 Wörter)