3. Slow Food Werkstatt In der KTS drehte sich alles um die „grüne" Slow Food Küche Villach-Warmbad - Getreu dem Motto von Sternekoch Paul Ivic organisierten Schüler und Kollegstudierende der KTS Villach die „SLOW FOOD WERKSTATT goes VEGGIE" am Dienstag, dem 14. März. Einen ganzen Tag drehte sich alles um die „grüne" Slow Food Küche mit ausgewählten regionalen Produkten.

“Unsere Schüler versprühten schon in der Planungsphase eine ungeheuerliche Kreativität und Inszenierungslust”, beschreibt Projektleiterin Sonja Schusteritsch die umfangreichen Vorbereitungen der Slow Food Werkstatt. In sechs Workshops bekamen sie spannende, kulinarische Einblicke ermöglicht. So verriet “Oma Rosa Lanner” vom Hotel Wanderniki, wie man echtes Lesachertaler Bauernbrot bäckt. Florian Bucar vom Biohotel – Der Daberer widmete sich dem trendigen Thema „Fermentieren“ und Kräuterhexe Miri Patschg vom Slow Food Village Obervellach bereitete aus Kräutern wohlschmeckende Säfte, Limonaden und Eistees zu.

Veggie-Visionär Paul Ivic zu Gast

Am Streetfoodstand in der Aula zauberte die Absolventin und Foodbloggerin Victoria Latschen gemeinsam mit ihrer Mutter Doris Latschen Veggie-Burger. Absolvent Rok Smonkar, der im Sternelokal St. Hubertus/Alta Badia kocht, freute sich, den Schülern der 3 AT einen Einblick in die „Mountain Cuisine“ geben zu können. Besonders spannend wurde es dann am roten Sofa mit den Ausführungen von Veggie-Visionär Paul Ivic. Aber auch Impulsgeber wie Corinna Knaller vom Gralhof, das Biohotel, Patrick Wigouschnig von Tischlein Deck Dich, Slow Food Pionier Gottfried Bachler oder Wolfgang Tölderer von der Saatgutbörse in Seeboden berichteten von ihren Herzensprojekten. Wie unglaublich gut vegetarische Haubenküche schmecken kann, das erlebten und erschmeckten die Gäste bei der abschließenden Küchenparty.