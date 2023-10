64 Florianis im Einsatz Gerätehütte hinter Vereins­haus brannte: Drei Feuer­wehren rückten aus Fürstenfeld - Gestern Abend ist eine Gerätehütte in Fürstenfeld aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) SYMBOLFOTO © Markus/ #17540152/stock.adobe.com

Gegen 18 Uhr brach aus bisher unbekannter Ursache in der Gerätehütte eines Vereinsheimes in Fürstenfeld ein Brand aus. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Fürstenfeld, Altenmarkt und Übersbach, die mit insgesamt 64 Kräften im Einsatz waren, konnte der Brand in kurzer Zeit gelöscht und ein Übergreifen auf das Hauptgebäude verhindert werden.

Diverse Gegenstände wurden zerstört und beschädigt

In und vor der Gerätehütte befanden sich diverse Gegenstände, Werkzeuge, Maschinen und Materiale, die zum Teil zerstört und beschädigt wurden. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Erhebungen zur Brandursache und der Schadenshöhe werden mit einem Bezirksbrandermittler durchgeführt.