Auch Rettung und Polizei waren da Frau geht einkaufen - als sie heim kommt, steht die Feuerwehr vor ihrer Tür Sittersdorf - Es hätte wohl ein ganz gewöhnlicher Einkauf sein sollen, zu dem eine Frau aus Sittersdorf gestern aufgebrochen ist. Als sie wieder heim kam, standen Feuerwehr, Polizei und Rettung vor ihrer Tür. Was war geschehen? von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © FF Miklauzhof

Gestern heulten die Sirenen über Sittersdorf. Der Grund, wie die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof berichtet: Einem besorgten Nachbarn sei aufgefallen, dass die Tür seiner Nachbarin sperrangelweit offen stand. Nachdem er erst nachschauen wollte, scheiterte er jedoch an der verschlossenen Wohnzimmertür. Dies beunruhigte ihn so sehr, dass er die Rettungskräfte rief. Sogleich rückten die Feuerwehren Miklauzhof und Rechberg, sowie die Polizei und die Rettung an. Als man ankam, kam jedoch die Bewohnerin besagter Wohnung gerade vom Einkaufen zurück, womit die Einsatzkräfte nicht mehr eingreifen mussten.