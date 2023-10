Nach Niederösterreich-Pakt Corona-Strafen und Co.: Kärntner FPÖ fordert nun auch Rückerstattung Kärnten - Für große Aufregung sorgt aktuell jener Punkt im niederösterreichischen Koalitionspakt, der das Zurückzahlen von Corona-Strafen vorsieht. Die Kärntner FPÖ möchte das selbe nun auch für Kärnten haben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (145 Wörter) Debatte FPÖ-Kärnten-Chef Erwin Angerer möchte, dass auch in Kärnten "ungerechtfertigte Corona-Strafen" zurückbezahlt werden. © Montage: BMI / Gerd Pachauer & 5min.at & FPÖ Kärnten

Wortwörtlich sollen in Niederösterreich unter der neuen ÖVP-FPÖ-Koalition “verfassungswidrige Corona-Strafen” zurückbezahlt werden. Dafür will man einen 30 Millionen Euro schweren Fonds einrichten. Viele Politiker und Experten sind währenddessen skeptisch und glauben nicht, dass das so möglich sei. Die Kärntner FPÖ möchte diesen Fonds jedenfalls auch für Kärnten haben.

Angerer fordert “Rückzahlung aller Corona-Strafen”

FPÖ-Kärnten-Chef Erwin Angerer hat gerade gestern erst auf Facebook jedenfalls diesen Wunsch geäußert. Man erwarte sich nun von SPÖ und ÖPV, dass man sich ein Beispiel an Niederösterreich nehme, so Angerer in seinem Posting. Man solle für eine “Wiedergutmachung für die massiven Schäden und eine Rückzahlung aller verhängten Corona-Strafen sorgen”. Heute wird man das im Rahmen einer Pressekonferenz wohl auch noch einmal deutlich machen.