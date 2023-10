Mieterhöhung ab 1. April Statt Miet­preis­bremse: Gibt es jetzt einen neuen Bonus? Steiermark - Der "Kampf" um die Mietpreisbremse nimmt in Österreich weiter kein Ende. Bereits in wenigen Tagen, am 1. April, werden die Richtwertmieten um 8,6 Prozent erhöht. Nun hat man jedenfalls eine neue Idee, eine Art Bonus soll es richten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) © Fotomontage 5min.at & Pixabay

Am 1. April, also in wenigen Tagen, werden die Richtwertmieten in Österreich um 8,6 Prozent erhöht – eine massive Erhöhung für viele Menschen. Der Ruf nach einer Mietpreisbremse wird daher naturgemäß immer lauter und diese müsste am kommenden Donnerstag, also schon übermorgen, im Finanzausschuss entschieden werden. Doch die ÖVP und die Grünen sind sich weiterhin nicht wirklich einig. Ein neuer Vorschlag sorgt währenddessen für Erstaunen.

Grüne: “Mietpreisbremse ist bessere Variante”

Demgemäß sollen 200 Millionen Euro über Wohnkostenzuschüsse den Bundesländern zur Verfügung gestellt werden. Diese “Boni” sollen dann je nach Einkommen verteilt werden. Zudem würden sich diese Zuschüsse nicht nur auf Richtwertmieten beschränken, meint etwa ÖVP-Abgeordneter Andreas Ottenschläger gegenüber der APA, wie mehrere Medien berichten. Der Vorschlag stammt auch von der ÖVP, die Grünen wollen ihn jetzt erst mal prüfen, fänden eine Mietpreisbremse aber immer noch als “die sinnvollere und bessere Variante”.

Werden Mieten jetzt doch noch gedrosselt?

In letzter Sekunde könnte nun also noch ein entsprechender Antrag im Finanzausschuss eingereicht werden. Man möchte die Mieterhöhung von 8,6 auf zunächst 3,8 Prozent eindämmen, die restliche Erhöhung soll dann auf 2024 und 2025 “ausgelagert” werden. Zur Erinnerung: Bereits letztes Jahr sind die Richtwertmieten erhöht worden, damals waren es “nur” knapp sechs Prozent.