Am Samstag im Interspar Selbstlose Frau schenkt 92-Jährigem 15 Euro, nachdem er bestohlen wurde Klagenfurt - Unglaubliche Szenen im Interspar in der Klagenfurter Durchlaßstraße. Einem 92-jährigen Mann wird sein gesamtes Geld gestohlen, daraufhin schenkt eine Frau ihm an der Kassa 15 Euro, damit er seinen Einkauf bezahlen kann.

Am vergangenen Samstag ist ein 92-jähriger Klagenfurter im Interspar in der Durchlaßstraße von zwei Frauen angesprochen worden. Diese hätten, wie der Sohn berichtet, ihn um eine Spende für eine taubstumme Organisation gebeten. Der gutmütige Mann hat ihnen daraufhin zehn Euro gegeben und auf einer Liste unterschrieben. In der Zwischenzeit hat man ihm jedoch sein gesamtes Geld – 65 Euro – aus der Brieftasche gestohlen.

“Er hätte nicht bezahlen können”

“Er hätte an der Kassa nicht mehr bezahlen können”, so der Sohn. Allerdings schenkte eine Frau dem alten Mann 15 Euro, damit er eben doch bezahlen konnte. Der Sohn bittet nun um Mithilfe, falls jemandem etwas Ähnliches widerfahren sein sollte. Gleichzeitig möchte er allerdings auch die Frau finden, die seinem Großvater an der Kassa großzügig Geld geschenkt hat, damit er den Einkauf bezahlen kann. “Ich möchte mich dafür bedanken”, meint der Sohn abschließend.

