Meistergruppe der Bundesliga Spielplan steht fest: Im Auftakt trifft SK Austria auf Salzburg Klagenfurt - Die Austria Klagenfurt geht zweiten Mal in Folge im „Konzert der Großen“ in der Meisterrunde der ADMIRAL Bundesliga auf Tournee. Fünf Vorstellungen steigen in der 28 BLACK Arena, zudem reisen die Violetten nach Salzburg, Graz, Linz sowie nach Wien. Das erste Fußball-Fest steigt nach der Länderspiel-Pause am 2. April (14.30 Uhr), dann ist Spitzenreiter RB Salzburg in Waidmannsdorf zu Gast. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (319 Wörter) © KK

„Es fühlt sich klasse an, auf den Spielplan zu schauen und in einer Reihe mit Red Bull, Sturm, dem LASK sowie den beiden Wiener Klubs zu stehen. Wir sind sehr stolz auf das Trainer-Team um Peter Pacult und unsere Mannschaft. Jetzt fiebern wir zehn attraktiven Duellen mit der ersten Garde des österreichischen Fußballs entgegen. Die Burschen können befreit auftreten und mit unseren Fans im Rücken werden wir in der Meisterrunde alles geben, um weiter eine positive Rolle zu spielen“, sagt Geschäftsführer Matthias Imhof.

Auftakt gegen Salzburg

Zum Auftakt des oberen Playoffs bietet sich den Kärntnern die Gelegenheit zur Revanche, im Grunddurchgang setzte es gegen den Double-Gewinner und Top-Favoriten Red Bull Salzburg zwei Niederlagen (0:2 in Salzburg, 0:1 in Klagenfurt). Klar ist, dass die Austria personell geschwächt in die Partie gehen wird: Kosmas Gkezos und Simon Straudi fehlen aufgrund von Muskelverletzungen, Thorsten Mahrer, Andy Irving (beide Gelbsperre) und Florian Rieder (Rotsperre) müssen ebenso von der Tribüne aus zuschauen wie Chefcoach Pacult (Gelb-Rot-Sperre).

Hier alle Partien im Überblick: 2. April, 14.30 Uhr - gegen RB Salzburg (Heim)

9. April, 14.30 Uhr - gegen Rapid Wien (Auswärts)

16. April, 14.30 Uhr - gegen SK Sturm Graz (H)

23. April, 14.30 Uhr - gegen Austria Wien (A)

30. April, Ankick offen - gegen LASK (A)

7. Mai, 14.30 Uhr - gegen LASK (H)

14. Mai, 14.30 Uhr - gegen SK Sturm Graz (A)

21. Mai, 14.30 Uhr - gegen Austria Wien (H)

28. Mai, 17 Uhr - gegen RB Salzburg (A)

3. Juni, 17 Uhr - gegen SK Rapid (H)

Training auf Hochdruck

Den Einzug in das obere Playoff belohnte Pacult mit zwei freien Tagen. Am Mittwoch steht im Sportpark die nächste Trainingseinheit am Programm, dann beginnt die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison. Um im Rhythmus zu bleiben, treten die Violetten am Freitag (15 Uhr, Sportzentrum Graz-Weinzödl) zu einem Test beim Zweitliga-Dritten GAK an.

Ticketverkauf

Für die Meisterrunde bietet die Austria Klagenfurt ein Playoff-Abo an. Das Fünf-Kracher-Paket kostet 140 Euro (ermäßigt: 105 Euro) auf der West- und Osttribüne sowie 95 Euro (ermäßigt: 65 Euro) hinter dem Tor auf der Südtribüne und ist Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle des Vereins (Siebenhügelstraße 107A) und rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Mit einem Klick zu den Tickets geht es HIER!