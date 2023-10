Tolle Aktion Bunte Socken und Burritos: Spittaler Wirt sammelt 2.200 Euro für kranke Menschen Spittal an der Drau - Heute ist der Welt-Downsyndrom-Tag und ein Spittaler Wirt hat sich bereits gestern und in der ganzen vergangenen Woche eine tolle Aktion überlegt: Mit bunten Socken und Burritos sind insgesamt knapp 2.200 Euro zusammengekommen. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (347 Wörter) #GOODNews Der Besitzer und Wirt des "Hacienda & Cantina Mexicana", Daniel Ramsbacher, hat sich etwas ganz besonderes überlegt. © KK / privat

Am heutigen 21. März ist der Welt-Downsyndrom-Tag. Zu diesem Anlass hat sich der Besitzer und Wirt des “Hacienda & Cantina Mexicana”, Daniel Ramsbacher, eine ganz besondere Aktion überlegt. Der Spittaler ist schon seit über 15 Jahren für seine karitative Arbeit bekannt, nun hat er sich erstmals dem Downsyndrom angenommen. Zu diesem Zweck hat er 150 Paar Socken gekauft und in den vergangenen Tagen gegen eine freiwillige Spende weitergegeben.

“Nächstes Jahr versuche ich es dann mit mehr Socken”

“Es war jetzt mal ein Versuch. Ich wusste nicht, wie viele Socken ich bestellen soll, die 150 Stück habe ich aber sehr gut weg bekommen. Nächstes Jahr kann man es dann mit mehr versuchen”, weiß Ramsbacher im Gespräch mit 5 Minuten. Die Socken hätten im Durchschnitt zehn Euro pro Paar eingebracht – macht also knapp 1.500 Euro. Am gestrigen Montag, also einen Tag vor dem Welt-Downsyndrom-Tag, hat er dann den Erlös von allen Burritos, die an diesem Tag verkauft wurden, ebenfalls zu der Summe hinzugefügt – das waren noch einmal 700 Euro, macht insgesamt also etwa 2.200 Euro, die der Wirt zusammenbekommen hat.

Drei Burritos statt einem

“Die Burrito-Aktion war bereits gestern, weil wir heute Ruhetag haben”, meint er weiter. Dort hätte es – in Anspielung auf die Krankheit – drei Burritos statt nur einem gegeben. “Trisomie 21”, wie die Downsyndrom-Erkrankung auch genannt wird, zeichnet sich damit aus, dass das 21. Chromosomen-Paar eben nicht zwei, sondern drei Chromosomen hat.

Aktion ist “sehr gut gelaufen für das erste Jahr”

Auch heute hat er eine Aktion am laufen. Bei einem Gewinnspiel muss man in den Kommentaren eines Facebook-Postings sich selbst mit bunten Socken posten, dann hat man die Chance auf einen 50-Euro-Gutschein für sein Restaurant. “Ich bin seit 24 Jahren selbstständig, vor 22 Jahren ist es mir finanziell schlecht gegangen”, erzählt er weiter. Dann habe er sich folgendes vorgenommen: “Wenn ich aus dem Schlamassel rauskomme, mache ich einmal im Jahr was für kranke Menschen.” Diese Aktion möchte er nun jetzt übrigens jedes Jahr machen. “Sie ist sehr gut gelaufen für das erste Jahr”, weiß er abschließend.