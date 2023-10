Am Samstag Riverdance-Show: Über 5.000 Besucher & viel Verkehr erwartet Graz - Am Samstag, dem 25. März, wird die Grazer Stadthalle zur Bühne der "Riverdance"-Jubiläums-Show. Über 5.000 Besucher werden erwartet. Der Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs warnt daher vor Verzögerungen im Straßenverkehr. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (131 Wörter) © hedgehog94/ #121971202 /stock.adobe.com

Die 25-Jahre-Jubiläums-Show von “Riverdance” gastiert am Samstag, dem 25. März, in Graz. Die Grazer Stadthalle bietet die Bühne für jenes Spektakel. In Graz könnten es bis zu 5.561 Zuseher werden. Derartige viele Besucher sorgen meist auch auf den Straßen für längere Wartezeiten und Staus.

Ärger bei der Parkplatzsuche

In Graz sollten Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, daher mit langen Verzögerungen auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, am Jakominigürtel und der Münzgrabenstraße rechnen. „Wer sich Ärger bei der Parkplatzsuche ersparen will, sollte auf die Parkgarage oder die eingerichteten Parkplätze am Messegelände bzw. in der Nähe ausweichen. Hier gelten Veranstaltungspauschalen von 8 bzw. 6 Euro. Wer öffentlich anreisen will, kann das mit den Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 tun“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.