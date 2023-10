Nachtruhe könnte gestört werden Deshalb ist der Rettungs­hub­schrauber derzeit häufiger über Fresach Fresach - In den nächsten Tagen könnte die Fresacher Nachtruhe gestört werden. Seit gestern läuft nämlich am ARA-Stützpunkt das jährliche Windentraining. Bis Samstag übt man dabei Windenbergungen in alpiner Umgebung. von Phillip Plattner 3 Minuten Lesezeit (374 Wörter) © ARA / Tomas Kika

Bei schweren Unfällen oder medizinischen Notfällen zählt oft jede Sekunde. Mitunter besonders dramatisch gestaltet sich der Zeitfaktor, wenn Unfälle oder Notfälle im unwegsamen oder alpinen Gelände passieren. Im Idealfall funktioniert die Alarmierungskette gut und der Notarzthubschrauber ist in wenigen Minuten vor Ort. Doch wenn es am Unfallort, beispielsweise im Wald, im Hochgebirge oder über Wasser keine Möglichkeit zur Landung gibt, dann schlägt die Stunde der fix installierten Rettungswinde.

So läuft eine Windenrettung ab

“Wenn ich nicht landen kann, wird der Flugretter und der Notarzt mit unserer Rettungswinde binnen Sekunden zur Unfallstelle abgeseilt”, erzählt Flugbetriebsleiter Herbert Graf. Während Graf den Helikopter hoch über der Unfallstelle “parkt”, manövriert der Windenoperator die anderen beiden Crewmitglieder mit der Winde nach unten. Danach wird, falls die medizinische Versorgung am Boden länger dauert, ein Zwischenlandeplatz gesucht. Im Anschluss werden Patient, Arzt und Flugretter wieder mit der Winde an Bord geholt und es folgt der Transport in die Klinik. Rund 300 solcher Windeneinsätze werden bei der ARA Flugrettung pro Jahr absolviert. Teilweise sogar in der Nacht. Tendenz stark steigend.

“Perfektes Zusammenspiel muss geübt werden”

“Diese Form der Bergung stellt für die gesamte Crew eine ganz spezielle Herausforderung dar. Jedes Kommando, jeder Handgriff muss sitzen”, erzählt Martin Pfeifenberger, der Crew-Trainer der ARA Flugrettung. “Auch wenn wir im Einsatzgeschehen immer öfter die Winde einsetzen, so muss das perfekte Zusammenspiel innerhalb der Crew immer wieder aufs Neue geübt und perfektioniert werden”, weiß der leitende Windenoperator Christian Zlöbl.

Nächtliche Fresacher Ruhe könnte gestört werden

Seit gestern trainiert die Crew des RK-1 in Fresach solche Einsätze mit der Rettungswinde. Da die Trainingsflüge auch bei Dunkelheit stattfinden, ist im Großraum Fresach bis einschließlich Samstag, 25. März zwischen 19 und 24 Uhr, mit vermehrten Flugbewegungen und damit einhergehend mit erhöhtem Fluglärm zu rechnen. Stationsleiter Markus Winkler möchte sich daher bereits vorab in aller Form entschuldigen: “Wir werden die erforderlichen Trainingsflüge so gut es geht fernab von besiedeltem Gebiet durchführen. Dennoch können wir natürlich nicht gänzlich ausschließen, dass da und dort die nächtliche Fresacher Ruhe etwas gestört wird. Dafür ersuchen wir um Verständnis.”