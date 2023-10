Antrag bei GR-Sitzung Brauch­tums­feuer auch wieder in Graz möglich? KFG setzt sich dafür ein Graz - Traditionell wird am Karsamstag, dieser ist heuer am 8. April, das Osterfeuer gezündet - nur nicht in Graz. In der steirischen Landeshauptstadt sind Brauchtumsfeuer nämlich verboten. Dagegen möchte nun der (Korruptions-) Freie Gemeinderatsklub angehen. In der nächsten Gemeinderatssitzung werde dazu ein Antrag eingebracht. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (273 Wörter) © pixabay

Brauchtumsfeuer im Graz Stadtgebiet sind generell verboten. Dies wurde im März 2011 in der Brauchtumsverordnung so festgelegt. Lediglich in Graz-Umgebung ist in manchen Orten das Entfachen eines Brauchtumsfeuers erlaubt. Wo überall ein Brauchtumsfeuer gezündet werden darf und wo nicht, findest du hier in dieser Liste.

Antrag bei Gemeinderat-Sitzung

Der (Korruptions-) Freie Gemeinderatsklub fordert, auch in Graz die Möglichkeit Brauchtumsfeuer zu entfachen. Bei der Gemeinderatsitzung am 30. März wird daher eine Anfrage an die Bürgermeisterin eingebracht, welche unter anderem abklären soll, wie die Bürgermeisterin zu Brauchtumsfeuern – in begrenzter Anzahl – steht und ob eine derartige Stärkung der Volkskultur auch von der Stadtregierung unterstützt werden würde.

Tradition gerät in Vergessenheit

„Ob zu Ostern, zu Winter- oder Sommersonnwend, Brauchtumsfeuer haben identitätsstiftenden Charakter und gehören zur österreichischen Kultur. Dass im gesamten Stadtgebiet von Graz keinerlei Brauchtumsfeuer möglich sind, trägt dazu bei, dass diese Traditionen langsam aber sicher in Vergessenheit geraten. Umso schöner wäre es, wenn zu den genannten Anlässen in begrenzter Anzahl auch Brauchtumsfeuer ermöglicht werden würden – wie es in andere Gemeinden der Steiermark zum Glück möglich ist,“ erläutert Klubobmann Alexis Pascuttini die Stoßrichtung der KFG.

Stärkung des österreichischen Brauchtums

„Die Stadtkoalition hat sich wiederholt für das ganzjährige Grillen bei den Auswiesen eingesetzt und die negativen Auswirkungen für die Bezirksbewohner negiert, und so muss es doch auch möglich sein, kulturell wertvolle Brauchtumsfeuer und die damit verbundenen Feierlichkeiten innerhalb des Grazer Stadtgebietes abzuhalten,“ appelliert Stadträtin Claudia Schönbacher an die Stadtkoalition, sich für die Stärkung des österreichischen Brauchtums einzusetzen.