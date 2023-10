Reinerlös des Charity Faschings Gschnas Über 5.000 Euro für Caritas: Zwei Kärntner Familien werden unterstützt Klagenfurt - Der "Club 41 Klagenfurt-Virunum" spendete mehr als 5.000 Euro der Caritas Kärnten. Mit diesem Reinerlös seines Charity Faschings Gschnas werden zwei leidgeprüfte Alleinerzieher unterstützt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) Mitglieder des „Club 41 Klagenfurt-Virunum“ mit magdas Geschäftsführer Salvatore Balsamo. © Club 41 Klagenfurt-Virunum

Gutes tun kann auch Spaß machen – und wie! Beim Charity Faschings Gschnas des “Club 41 Klagenfurt-Virunum” tanzten am 17. Februar viele lustig verkleidete Narren im “magdas Lokal” der Caritas laut und fröhlich durch die Nacht. Es gab Gratis-Sekt und Krapfen, die der Club den Gästen spendierte, und zu Mitternacht eine Kostümprämierung. Die Tombola brachte jedoch nicht nur attraktive Preise, sondern inklusive Eintrittskarten einen Reinerlös von 5.392,11 Euro. Das Geld spendete der “Club 41 Klagenfurt-Virunum” der Caritas.

“Wir können wieder zwei Familien zur Seite stehen”

Das Geld kommt nun zwei Kärntner Alleinerziehern zugute, die schwere Schicksalsschläge erfahren haben. Club 41- Präsident Klaus Sulzbacher freut sich, gezielt helfen zu können: “Für uns ist es selbstverständlich, Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen.” Marion Auer-Fercher, die kaufmännische Geschäftsführerin der Caritas Kärnten, die mit einigen Mitarbeiter den Fasching im magdas feierte, streut dem “Club 41 Klagenfurt-Virunum” Blumen: “Ich danke ihm nicht nur für diese Top-Veranstaltung, die perfekt organisiert war, sondern auch für das Vertrauen in uns. Als Caritas können wir so wieder zwei Familien zur Seite stehen und helfen, die sich in finanzieller Not befinden.”