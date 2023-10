Mit Anfang nächster Woche

Temperatur­sturz erwartet uns: Auf 20 Grad folgen Minus­temperaturen

Kärnten - Momentan kaum vorstellbar ist, was sich in wenigen Tagen wettertechnisch wieder abspielen wird. Es kühlt nämlich am Anfang der nächsten Woche stark ab. 15 Grad Temperaturunterschied erwarten uns.

