Stadtbekannt & denkmalgeschützt Grazer Wetterhäuschen erstrahlt in neuem Glanz Graz - Direkt im Grazer Stadtpark, zwischen Burgring und Glacis, steht ein Stückchen Grazer Geschichte. Das sogenannte „Wetterhäuschen“, eine traditionelle Wetterstation, ist stadtbekannt, denkmalgeschützt und trägt maßgeblich zum äußeren Erscheinungsbild des Grazer Stadtparks bei. Hier erfährt man Wissenswertes über die Stadt, das Stadtleben sowie das Wetter. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (344 Wörter) IN OPTIK Geschäftsführerin Tanja Fauland, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Stadtrat Manfred Eber © Stadt Graz/Foto Fischer

Vor kurzem haben die Abteilung für Immobilien und die Werkstätten der GBG in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen IN OPTIK das denkmalgeschützte Wetterhäuschen im Stadtpark wieder in Stand gesetzt und so dafür gesorgt, dass Graz ein Stückchen Geschichte erhalten bleibt.

Lange Tradition

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner freut sich sehr, dass die historische Wetterstation auch weiterhin das Grazer Stadtbild prägt: „Als Grazerin weiß ich, wie sehr den Grazer:innen der Stadtpark samt seiner historischen Wahrzeichen am Herzen liegt. Das Wetterhäuschen mitten im Grazer Stadtpark hat eine lange Tradition und ist als historisches Bauwerk nicht mehr wegzudenken. Ich danke der Firma IN OPTIK für die großzügige Unterstützung bei der nötigen Sanierung.“

Wetter aus analoge Weise beobachten

„In einer Zeit des schnellen technologischen Wandels empfinde ich ein Wetterhäuschen als eine schöne Möglichkeit, das Wetter auf analoge Weise zu beobachten und vorherzusagen. Im Gegensatz zu Wetter-Apps erfordert es keine Stromversorgung oder Internetverbindung und kann ohne technisches Wissen genutzt werden. Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, dass sie bei der Restaurierung des denkmalgeschützten Wetterhäuschens im Stadtpark so erfolgreich zusammengearbeitet haben“ , so Finanzstadtrat Manfred Eber.

Beitrag zum einzigartigen Stadtbild

Tanja Fauland, Geschäftsführerin der Firma IN OPTIK: „Durch die Bestückung des Grazer Wetterhauses aus den 60er Jahren möchten wir einen Beitrag zum einzigartigen Stadtbild leisten und auch den jüngeren die Möglichkeit geben ohne Handy zu sehen wie die Messung von Luftdruck (Barometer) Temperatur (Thermometer) und die Luftfeuchtigkeit (Hygrometer) funktioniert.“

© Stadt Graz/Foto Fischer

Zur Geschichte des Wetterhäuschens

Im südlichen Teil des Stadtparks wurde ab 1878 das Wetterhäuschen als zentrale Sehenswürdigkeit, Kommunikations- und Treffpunkt entlang der Promenaden aufgestellt. Dieses klassische Ausstattungs-Element von Stadtparks ist ein alltagstaugliches „Schmuckstück“. Als technisches Instrument, das zur Bildung und Erziehung für Bürger:innen, mit „Wert für das praktische Leben“ verstanden wurde, war und ist es ein beliebtes Objekt für zahlreiche Ansichtskarten. Im Krieg wurde das Wetterhäuschen zerstört und 1955 durch eine neue Wettersäule mit Flugdach ersetzt