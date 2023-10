Er ist unter Kontrolle Waldbrand: Sechs Feuerwehren in St. Salvator im Einsatz St. Salvator - In St. Salvator ist heute Vormittag, gegen 10 Uhr, ein Waldbrand ausgebrochen. Knapp ein Hektar hat dabei gebrannt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) © Montage: FF Metnitz

Für insgesamt sechs Feuerwehren und zwei Flughelfereinheiten hieß es heute Vormittag nach St. Salvator (Gemeinde Friesach) ausrücken. Dort hatte nämlich ein etwa ein Hektar großes Stück Wald aus bislang noch unbekannter Ursache zu brennen begonnen, wie es aus der Landesalarm- und Warnzentrale heißt. Der Einsatz dauert noch immer an, der Brand selbst ist allerdings mittlerweile unter Kontrolle, Brandaus konnte noch nicht gegeben werden.

© FF Metnitz © FF Metnitz © FF Metnitz

Update der Polizei:

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, ist die Brandursache nun bekannt: “Gegen 10 Uhr verheizte ein 34-jähriger Mann aus St. Veit an der Glan 5 bis 6 Stück Papiersäcke von landwirtschaftlichen Futtermitteln, unmittelbar neben einem Waldstück des elterlichen landwirtschaftlichen Betriebs.” Durch den Wind und des dadurch verstärkten Funkenfluges geriet die angrenzende, trockene Böschung in Brand. Das Feuer breitete sich in weiterer Folge auf das felsdurchsetzte, mit Sträuchern bewachsene Gelände im Ausmaß von zirka 5.000 Quadratmeter aus. Der 34-Jährige verständigte die Feuerwehr, nachdem seine Löschversuche erfolglos blieben. Durch den Löscheinsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf den dahinter befindlichen Wirtschaftswald verhindert werden. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.