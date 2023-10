Unfall heute Vormittag 81-Jähriger wollte abbiegen, plötzlich krachte anderes Auto gegen ihn Schiefer - Bei einem Abbiegevorgang von einer Gemeindestraße in eine Landesstraße B kam es Dienstagmorgen, 21. März 2023, zu einer Kollision zweier Pkw. Die beiden Fahrzeuglenker wurden verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) SYMBOLFOTO © Freiwillige Feuerwehr Raaba

Ein 81-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Jennersdorf wollte gegen 9.30 Uhr mit seinem Pkw vom Hierzenrieglerweg (Gemeindestraße) in die Güssinger Straße B57 einbiegen. An der Kreuzung hielt er laut eigenen Angaben an und habe sich vergewissert, dass ein gefahrloses Einbiegen möglich sei. Dabei habe er offenbar die Distanz zu einem auf der Güssinger Straße herannahenden Pkw falsch eingeschätzt und den Einbiegevorgang fortgesetzt. Es kam zu einer seitlichen Kollision mit dem auf der Güssinger Straße in Richtung Jennersdorf fahrenden Pkw, gelenkt von einer 60-Jährigen aus dem Bezirk Jennersdorf. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuglenker vermutlich leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Feldbach eingeliefert.