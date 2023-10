Nominiere jetzt deinen Favoriten Falstaff sucht das beliebteste Brunchlokal der Steiermark Steiermark - Das Gourmetmagazin "Falstaff" ist derzeit wieder auf der Suche nach Steiermarks beliebtesten Frühstücks- und Brunchlokalen. Bis 27. März könnt auch ihr noch euren Favoriten nominieren. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © pexels.com

Die Suche nach den beliebtesten Brunch-Lokalen des Landes geht in eine neue Runde! Vor kurzem startete das Magazin “Falstaff” in die Nominierungsphase. Das bedeutet, bis zum 27. März 2023 könnt auch ihr online eure Favoriten bekannt geben. Die zehn meistgenannten treten im Anschluss in einem Onlinevoting gegeneinander an. In der Vergangenheit wurden unter anderem das Lieperts in Leutschach und die Brotbar in Kaindorf zu den Bundeslandsiegern gekürt. Wer macht wohl heuer das Rennen?