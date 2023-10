"Afromäßigösterreichisch. Schwarz. Weiblich*. Österreichisch" Welttag gegen Rassismus: FrauenStadtSpaziergang findet heute statt Graz - Anlässlich des Welttags gegen Rassismus findet heute wieder ein FrauenStadtSpaziergang statt. Ziel ist es auf die Diskriminierungen, die eine schwarze Frau im Alltag erlebt, aufmerksam zu machen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (62 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

“Afromäßigösterreichisch. Schwarz. Weiblich*. Österreichisch”: So lautet das Motto des FrauenStadtSpaziergangs anlässlich des heutigen Welttags gegen Rassismus. “Schwarze Frauen* sind, neben Sexismus, unter anderem auch Rassismus ausgesetzt. Die Überschneidung der Diskriminierungen wird in vielen Alltagssituationen nicht wahrgenommen. Der Spaziergang lädt dazu ein, in die Lebenswelt Schwarzer Frauen* eintauchen zu dürfen”, heißt es in der Einladung des Frauenservice.