Erste Maßnahmen Neugestaltung des Heiligengeist­platzes startet noch dieses Jahr Klagenfurt - Die Neugestaltung des Klagenfurter Heiligengeistplatzes stand am heutigen Dienstag, dem 21. März 2023, auf der Tagesordnung des Stadtsenats. Erste Maßnahmen sollen bereits heuer umgesetzt werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (133 Wörter)

Die Umsetzung des neuen Buslinienkonzeptes in Klagenfurt erfordert eine Umgestaltung des Heiligengeistplatzes bis 2025. Noch dieses Jahr soll mit ersten baulichen Maßnahmen begonnen werden. So sollen die charakteristischen Fächerbuchten, durch eine neue Haltestellenanordnung ersetzt werden. “Diese werden sich am bestehenden Straßennetz orientieren und eine wesentlich effizientere Abwicklung des Busverkehrs ermöglichen”, heißt es seitens der Stadt. Bis zum Spätsommer soll daher provisorische Bushaltestellen in der Dr.‐ Hermann‐Gasse errichtet werden.

Begrünungsmaßnahmen angedacht

Durch die Umgestaltung soll sich eine Vergrößerung des Heiligengeistplatzes für den Fußgängerverkehr ergeben. Entsiegelungs‐ und Begrünungsmaßnahmen sollen die Aufenthaltsqualität zudem deutlich steigern. Der Vorgehensweise wurde auf Antrag von Vizebürgermeister Alois Dolinar (TK), Stadträtin Corinna Smrecnik (SPÖ) und Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) im Stadtsenat einstimmig zugestimmt.